Генпрокурор Украины ознакомился с деятельностью Бакинского центра ASAN xidmət

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, ознакомилась с деятельностью Бакинского центра "ASAN xidmət" номер 5 в подчинении Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, здесь делегация была подробно проинформирована о создании центров "ASAN xidmət", их целях, видах оказываемых услуг, направлениях деятельности. Было отмечено, что созданием центров "ASAN xidmət" были достигнуты серьезные успехи в обеспечении эффективного государственного управления с точки зрения повышения прозрачности и применения современных инноваций.

Было сообщено, что цель деятельности центров "ASAN xidmət", являющихся изобретением и брендом Азербайджана, заключается в достижении удовлетворенности граждан юридическими услугами, оказываемыми государственными органами, обеспечении удобства и прозрачности, исключении случаев коррупции, применении современных технологий, формировании нового мышления в отношениях государственный служащий-гражданин.

Основные принципы центра "ASAN xidmət" - оперативность, прозрачность, вежливость, ответственность, соблюдение правил этического поведения и удобство. Здесь созданы все условия для пользования гражданами всеми видами электронных услуг. В центрах "ASAN xidmət" людям оказываются услуги в оперативной и удобной форме, с применением современных технологий и инноваций. Здесь предлагаются функциональные вспомогательные услуги для ожидания граждан и рационального проведения ими своего времени.

Гостям было продемонстрировано инновационное оборудование, применяемое в центрах.

Было сообщено, что в 2015 году "ASAN xidmət" был удостоен Награды в области государственных услуг ООН (United Nations Public Servise Award 2015).

Было доведено до внимания, что в центрах достигнуты желаемые результаты для достижения удовлетворенности граждан, на сегодняшний день зарегистрированы до 14 млн обращений граждан.

Ознакомившись с условиями, созданными в центре "ASAN xidmət", и принципом его работы, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пожелал центру успехов в деятельности.