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Генпрокурор Азербайджана встретился с содокладчиками ПАСЕ

Генпрокурор Азербайджана встретился с содокладчиками ПАСЕ 5 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лидделл-Грейнджером и Лиз Кристоферсен, находящимися с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 20:50
Генпрокурор Азербайджана встретился с содокладчиками ПАСЕ

5 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лидделл-Грейнджером и Лиз Кристоферсен, находящимися с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, приветствуя гостей, Кямран Алиев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы успешно развивается, и подчеркнул важность изучения передового опыта Совета Европы в сфере обеспечения прав и свобод человека. Генеральный прокурор проинформировал гостей о широкомасштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры под руководством главы государства Ильхама Алиева, в том числе о направлениях деятельности по производству вне уголовного преследования, восстановлению имущества и служебным расследованиям, предусмотренных в новой структуре, утвержденной в июне 2020 года.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, содокладчики ПАСЕ подчеркнули, что положительно оценивают реформы, проводимые в правовой системе Азербайджана, выразили заинтересованность в развитии связей и взаимного сотрудничества Совета Европы с соответствующими структурами страны.

Стороны обсудили состояние выполнения решений Европейского суда по правам человека в отношении Азербайджана, провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече приняли участие глава Бакинского офиса Совета Европы Петр Зих и депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror AŞPA-nın həmməruzəçiləri ilə görüşüb

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