Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело мероприятие, посвященное Холокосту и Ходжалинскому геноциду

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и созданным сотрудниками еврейского происхождения в одном из самых престижных медучреждений США Медцентре Седарс-Синай фонда "Спаси сердце" было проведено мероприятие, посвященное годовщине "Хрустальной ночи" 1938 года, считающейся началом геноцида евреев (Холокоста) в нацистской Германии.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Руководитель фонда "Подари сердце", известный кардиолог Изхар Харузи и член фонда Эстер Блаугрунд выразили благодарность генконсульству за проведение такого важного мероприятия. Они рассказали о "Хрустальной ночи", сообщив, что 9-10 ноября 1938 года во всей нацисткой Германии стартовали широкомасштабные погромы евреев. Данная ночь стала началом Холокоста, в результате которого до 1945 года было уничтожено около 6 млн евреев.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев отметил, что дважды подверженные геноциду в течение 20 века азербайджанцы хорошо понимают евреев и боль еврейского народа в связи с трагедией Холокоста. Генконсул рассказал о геноциде в марте 1918 года, во время которого армянами-дашнаками совместно с большевиками были жестоко убиты тысячи гражданских лиц - азербайджанских граждан, признании факта данного геноцида различными независимыми изданиями, включая газету "Нью-Йоркс Таймс" в 1919 году, а также убийство наряду с азербайджанцами и евреев во время резни, учиненной армянами-дашнаками в Губе. Генконсул Н. Агаев отметил, что зверства в отношении азербайджанского народа этим не ограничились. Он рассказал об оккупантской политике Армении в отношении нашей страны и этнической чистке, проинформировал участников мероприятия о Ходжалинском геноциде 1992 года. Генконсул отметил, что, учитывая эту трагическую дату и многовековые отношения между азербайджанским и еврейским народами, оба народа должны прилагать совместные усилия, чтобы подобные трагедии в мире больше не повторялись.

Говоря о Холокосте Н. Агаев также отметил, что в период Второй мировой войны Азербайджан принял десятки тысяч бежавших из Европы евреев, спас их от геноцида.

После был продемонстрирован снятый израильским кинематографом фильм, посвященный Холокосту.