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Гаджиев: Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора

Гаджиев: Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора "Вчера по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию. В рамках визита главы государств рассмотрели различные аспекты отношений между Азербайджаном и Турцией, которые развиваются в соотв
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 18:10
Гаджиев: Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора

"Вчера по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию. В рамках визита главы государств рассмотрели различные аспекты отношений между Азербайджаном и Турцией, которые развиваются в соответствии с Шушинской декларацией".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в частности, были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической, транспортной и других сферах:

"Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора. Также стоит вопрос о строительстве дороги Игдыр-Нахчыван. На встрече также обсуждался вопрос о строительстве газопровода Игдыр-Нахчыван. В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в Азербайджанской армии также проводятся различные работы по модернизации, и все это происходит в координации с братской Турцией".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycanla Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin inkişafı istiqamətində birgə səylər göstərirlər"

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