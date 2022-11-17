Франция на протяжении всей истории проводила оккупационную политику и совершала убийства - МНЕНИЕ

Франция на протяжении всей истории проводила оккупационную политику и совершала массовые убийства невинных людей.

Франция на протяжении всей истории проводила оккупационную политику и совершала массовые убийства невинных людей.

Об этом в заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан.

По его словам, Франция, считающая себя колыбелью демократии, поддерживая страну-агрессора, демонстрирует большое неуважение к международному праву:

"Принятие в Сенате Франции резолюции против Азербайджана, 30 лет страдающего от оккупационной политики Армении, совершенно абсурдно. Документ, состоящий из лжи и клеветы, носит провокационный характер. Этот факт свидетельствует о том, что Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ никогда не стремилась к справедливому разрешению армяно-азербайджанского конфликта.

В качестве сопредседателя Франция всегда поддерживала Армению. А во время 44-дневной Отечественной войны официальный Париж показал свое истинное лицо, открыто поддержав Армению. Как бы смешно это не звучало, но Франция пыталась обвинять Азербайджан в освобождении своих собственных земель. Даже через несколько дней после Победы Сенат Франции принял предвзятый документ против нашей страны. Франция и поныне продолжает эту негативную и пагубную тенденцию".

По словам депутата, этот принятый Сенатом клочок бумаги не имеет никакой юридической силы:

"Французские парламентарии не должны забывать, что наши земли, которые в течение 30 лет находились под армянской оккупацией, подверглись вандализму. В то же время игнорируются факты оккупации, массового убийства мирного населения, разграбления наших городов и сел, проводимая Арменией политика этнических чисток на исторических землях Азербайджана. Мы еще раз напоминаем сенаторам, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность проживающего в этом регионе армянского населения являются внутренним делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с Конституцией нашей страны".

Рамиль Гасан сказал, что на протяжении всей истории Франция проводила оккупационную политику и совершала убийства невинных людей:

"Франция долгие годы проводила колониальную политику, и 1,5 миллиона алжирцев были убиты французами за 132 года. Кроме того, в 1832 году ночью было истреблено племя Эль-Уффиа, убито 12 тысяч человек, включая женщин и детей. В 1945 году в городе Сетиф было убито 45 тыс. алжирцев, арестовано около 5 тыс. человек, казнено 99 человек, 64 человека приговорены к пожизненным каторжным работам. 17 октября 1961 года десятки тысяч алжирцев провели в Париже демонстрацию для осуждения французской оккупации. В результате расстрела французской полицией и сброса протестующих в Сену было убито до 1500 алжирцев, арестовано более тысячи человек. Этот инцидент вошел в историю как "Резня на Сене". Армения - младшая сестра Франции - последовала ее "примеру" и в течение 30 лет проводила оккупационную политику против нашей страны. Поэтому эти две страны так яро поддерживают друг друга. Но нынче не те времена. Азербайджан - государство, имеющее право голоса в регионе. И тон этим процессам задает лидер нашего государства Ильхам Алиев. Поэтому принятая Сенатом Франции резолюция - не что иное, как клочок бумаги".