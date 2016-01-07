Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 20-23 января

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародована программа ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе 20-23 января.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ВЭФ, предстоящий форум состоится под девизом "Освоение четвертой промышленной революции".

Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные и промышленные трансформации, с которыми сталкивается современное общество. В программу форума включены дебаты, посвященные наиболее актуальным глобальным событиям, в том числе вопросам глобальной безопасности, трансформации финансовой системы, регионам, где наблюдаются трансформации, проблемам миграции, теме Евразии и современного Шелкового пути, будущему Европы.

Экономический форум в Давосе проводится ежегодно и собирает порядка двух тысяч представителей мировой бизнес-элиты, политических лидеров ряда стран. Президент Азербайджана неоднократно принимал в нем участие.