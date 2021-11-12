Эрдоган поблагодарил Азербайджан

"Желаю, чтобы саммит, на котором мы примем исторические решения, был успешным для наших стран и всех людей".

"Желаю, чтобы саммит, на котором мы примем исторические решения, был успешным для наших стран и всех людей".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на проходящем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Я выражаю признательность родному Азербайджану за всю успешно проведенную работу", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Азербайджан председательствует в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам сегодняшнего саммита председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции.