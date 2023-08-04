Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая правительственная газета Resmi Gazete.
Документ из 12 пунктов был подписан 22 декабря 2021 года в Баку.
От имени правительства Турции документ подписал Фатих Донмез, занимавший в то время пост министра энергетики и природных ресурсов, а от имени правительства Азербайджана - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.
Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и ТурциейЭрдоган утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией. Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая правительственная газета Resmi Gazete.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 09:38
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией.
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış sazişi təsdiqləyib