Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией. Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая правительственная газета Resmi Gazete.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией.



Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая правительственная газета Resmi Gazete.



Документ из 12 пунктов был подписан 22 декабря 2021 года в Баку.



От имени правительства Турции документ подписал Фатих Донмез, занимавший в то время пост министра энергетики и природных ресурсов, а от имени правительства Азербайджана - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.



Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.