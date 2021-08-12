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Эрдоган принял посла Азербайджана в связи с завершением его дипломатической деятельности

Эрдоган принял посла Азербайджана в связи с завершением его дипломатической деятельности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции Хазара Ибрагима в связи с завершением его дипломатической деятельности.
Внешняя политика
12 августа 2021 г. 14:02
Эрдоган принял посла Азербайджана в связи с завершением его дипломатической деятельности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции Хазара Ибрагима в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, об этом Хазар Ибрагим написал на своей странице в Twitter.

"Будучи послом Азербайджана в братской Турции, я всегда чувствовал Вашу поддержку и внимание. Спасибо за то, что приняли меня до отъезда из Турции, господин Президент!", - говорится в публикации.

Xазар Ибрагим назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в США.

Джошгун Алиев

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Версия на английском языке Erdogan receives outgoing Azerbaijani ambassador
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyədə diplomatik fəaliyyəti başa çatan Azərbaycan səfirini qəbul edib

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