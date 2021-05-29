Эльмира Ахундова: Начался новый этап азербайджано-украинского сотрудничества

"Как отмечается в стратегии национальной безопасности Украины, Азербайджан является одним из значимых стратегических партнеров Украины во внешнеэкономических связях. Мы высоко это ценим. Потенциальные возможности экономики обеих стран делают необходимым н

"Как отмечается в стратегии национальной безопасности Украины, Азербайджан является одним из значимых стратегических партнеров Украины во внешнеэкономических связях. Мы высоко это ценим. Потенциальные возможности экономики обеих стран делают необходимым налаживание экономических связей на новой основе".

Как передает Восточноевропейское бюро Report, об этом на мероприятии по случаю 28 мая – Дня Республики Азербайджана сказала посол нашей страны в Украине Эльмира Ахундова.

Она отметила, что географическое положение Украины позволяет Азербайджану воспользоваться этой страной как транспортным коридором в Европу: "На Южном Кавказе же Азербайджан – один из международных транспортных и логистических центров, проходящие через нашу страну транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг увеличивают эту нашу роль. Мы всегда поддерживаем позиции друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности, и обе страны неоднократно демонстрировали это на различных международных платформах. В конце 2019 года после официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан начался новый этап нашего сотрудничества".

По словам посла, в 2019 году товарооборот между двумя странами превысил 800 млн долларов, в 2020 году этот показатель снизился до 590 млн долларов: "Конечно, имеющийся уровень экономического сотрудничества не может удовлетворять нас. Сегодня перед Азербайджаном стоит такая колоссальная задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В процессе восстановления будут использованы концепции "умный город", "умная деревня" и "зеленая энергия". Азербайджан приглашает компании из дружественных стран, в том числе Украины, к широкомасштабным работам по реинтеграции освобожденных от оккупации территорий. Одним словом, и вам, и нам предстоят большие созидательные работы".