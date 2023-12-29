Эльчин Амирбеков обсудил с послом Турции в Азербайджане региональные вопросы
Эльчин Амирбеков обсудил с послом Турции в Азербайджане региональные вопросыПредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи обсудили региональные вопросы.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи обсудили региональные вопросы.
Как передает Report, об этом турецкий дипломат написал в социальной сети "Х".
"Встретились со специальным представителем президента Эльчином Амирбековым и поздравили его по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Состоялась продуктивная беседа касательно мирного процесса, обсудили региональные вопросы", - говорится в публикации.
Cumhurbaşkanı özel temsilcisi sayın Büyükelçi Elçin Amirbeyov’u ziyaret ederek Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü ve Yeni Yıl münasebetiyle tebriklerimizi sunduk.