Эльчин Амирбеков обсудил с послом Турции в Азербайджане региональные вопросы

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи обсудили региональные вопросы.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи обсудили региональные вопросы.

Как передает Report, об этом турецкий дипломат написал в социальной сети "Х".

"Встретились со специальным представителем президента Эльчином Амирбековым и поздравили его по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Состоялась продуктивная беседа касательно мирного процесса, обсудили региональные вопросы", - говорится в публикации.