Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем главы МИД Польши

© Report/ Elchin Murad

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, восточной и американской политике Барошем Чихоцким.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем стратегического партнерства между двумя странами.

В то же время они обменялись мнениями по ряду вопросов повестки двустороннего сотрудничества, включая сферы экономики, энергетики, транспорта, торговли, связи, сельского хозяйства и др.

Э.Мамедъяров проинформировал коллегу о геополитической ситуации и ситуации в области безопасности в регионе, подчеркнув, что затяжные конфликты являются главной угрозой для безопасности региона. Он также выразил признательность Польше за поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность сохранения в дальнейшем нынешнего темпа диалога между Азербайджаном и Польшей.