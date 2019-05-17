Эльмар Мамедъяров обсудил с французской стороной карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Филиппом Этьеном.

Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в азербайджано-французских двусторонних отношениях.

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества и подчеркнули необходимость интенсификации взаимных визитов на высоком уровне для еще большего развития связей.

Э.Мамедъяров проинформировал французскую сторону о нынешнем положении переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Была подчеркнута значимость скорейшего урегулирования конфликта, освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев с точки зрения обеспечения в регионе устойчивого мира и развития.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы международной повестки, представляющие взаимный интерес.