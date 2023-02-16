Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном

Вторая Карабахская война и освобождение из оккупации исконных земель Азербайджана создало основу для развития связей арабских стран с Азербайджаном.

Вторая Карабахская война и освобождение из оккупации исконных земель Азербайджана создало основу для развития более тесных связей арабских стран с Азербайджаном.

Об этом Report заявил политический обозреватель, управляющий директор компании по оценке рисков и консалтингу The International Interest Сами Хамди.

"Кампания нашла отклик во всем мусульманском мире и придала импульс к развитию более тесных связей с Баку в духе укрепления позиций Азербайджана в регионе", - сказал он.

Как пример он привел приглашение президента Азербайджана в качестве почетного гостя на саммит Лиги арабских государств в Алжире.

Хамди предположил, что новые реалии показали меняющуюся динамику политики и безопасности, в результате которой страны Центральной Азии начинают самоутверждаться, уйдя от традиционной политики "холодной войны".

"Помимо этого, война в Украине привела к значительным изменениям на энергетических рынках, поскольку Европа стремится диверсифицировать свой импорт, и Азербайджан - одна из стран, способствующих этому", - добавил эксперт.

С.Хамди подчеркнул, что именно в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар стремятся увеличить инвестиции в энергетический и продовольственный сектора Азербайджана, стремясь воспользоваться сложившейся новой ситуацией.

"ОАЭ уже объявил об инвестициях в энергетический сектор Азербайджана в расчете на то, что Баку со временем станет ключевым поставщиком электроэнергии в Европу и крупным геостратегическим игроком в регионе.

Катар тоже осведомлен о потенциальной способности Азербайджана конкурировать на газовом рынке, поэтому стремится наладить сотрудничество и координацию, чтобы любая конкуренция была взаимовыгодной, а не в ущерб друг другу", - заключил политический обозреватель.