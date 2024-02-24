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Эксперт ООН поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с колониализмом

Эксперт ООН поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с колониализмом Международный эксперт ООН Карлайл Корбин поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с колониализмом.
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 13:50
Эксперт ООН поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с колониализмом

Международный эксперт ООН Карлайл Корбин поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с колониализмом.

Как сообщает Report, об этом он сказал на проходящей в Стамбуле международной конференции "Деколонизация: Новый ренессанс", организованной Бакинской инициативной группой.

Он подчеркнул, что впервые политика колониализма начался применяться именно в европейских странах и распространилась на различные регионы мира: "В мире все еще есть страны, которые подвергаются давлению. Хотя в колонизированных обществах периодически поднимались освободительные движения, обрести независимость им так и не удавалось. В настоящее время в мире колонизированными остаются 17 островов, что не соответствует принципам ООН. Подобные мероприятия, организуемые Азербайджаном, очень важны для этих народов".

В Стамбуле сегодня проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс". В конференции принимают участие около 50 делегатов из 13 стран и 4 международных организаций.

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