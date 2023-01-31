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Эксперт: Иранское правительство не в состоянии обеспечить безопасность посольства Азербайджана

Эксперт: Иранское правительство не в состоянии обеспечить безопасность посольства Азербайджана Ирану следует пересмотреть и улучшить меры безопасности, чтобы предотвратить атаки на какие-либо посольства в будущем.
Внешняя политика
31 января 2023 г. 10:45
Эксперт: Иранское правительство не в состоянии обеспечить безопасность посольства Азербайджана

Ирану следует пересмотреть и улучшить меры безопасности, чтобы предотвратить атаки на какие-либо посольства в будущем.

Об этом Report сказал аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

"К сожалению, иранское правительство не в состоянии защитить посольство Азербайджана в Тегеране от нападений. Согласно Венской конвенции, обеспечение безопасности всего дипломатического персонала является обязанностью каждой страны", - отметил он, добавив, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатического персонала, а также за охрану посольств от любых нападений.

По его словам, чтобы эффективно урегулировать ситуацию с Азербайджаном после недавнего нападения на посольство этой страны в Тегеране, правительство Ирана должно также координировать свои действия с международными партнерами и соответствующими органами власти. Также важно оказать поддержку всем пострадавшим в результате нападения лицам и их семьям.

"Я самым решительным образом осуждаю это нападение, подобные акты насилия недопустимы", - заключил Таймур Акрам.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

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Версия на английском языке Expert: Iran unable to protect embassy of Azerbaijan to Tehran from attacks
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "İran hökuməti Azərbaycan səfirliyinin təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyil"

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