Брайза: Байден и Путин добились ожидаемых для себя результатов на саммите в Женеве

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин смогли добиться результатов, которые они ожидали от женевского саммита

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин смогли добиться результатов, которые они ожидали от женевского саммита.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза, комментируя саммит президентов России и США, который состоялся 16 июня в Женеве.

Брайза считает, что, с точки зрения президента Владимира Путина, ожидаемые результаты саммита определенно были достигнуты, то есть “повышение глобального уровня и стратегического значения” России, что также может быть полезно во внутренней политике. Он назвал это “победой для России”.

“И с точки зрения президента Байдена, я считаю, что саммит дал ожидаемые результаты. Президент Байден сказал, что собирается поднять сложные вопросы, и он смог передать эти послания, он вышел со встречи, повторяя насколько конструктивна была дискуссия. И Путин сказал то же самое: «да, дискуссии были конструктивными». Так что и для Байдена это был успешный результат”, - добавил он.

Что касается цели Байдена по достижению “стабильных и предсказуемых” отношений с Россией, которую он озвучил перед саммитом, Брайза считает, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли саммит в Женеве к таким отношениям.

По его мнению, на первый взгляд отношения двух стран могут выглядеть более спокойными, но некоторая напряженность может сохранится: “Я думаю, что одна лишь встреча двух президентов никоим образом не смягчит санкции США в отношении России”.

“Я считаю, что саммит может немного снизить внешнюю напряженность между Вашингтоном и Москвой. Под внешним я подразумеваю напряженность, которая находится на поверхности и видима для нас”, – добавил он.

Брайза также считает, что президент Байден выступил на саммите в Женеве намного лучше, чем бывший президент Дональд Трамп на саммите в Хельсинки. По его мнению, президент Байден проделал большую работу по организации саммита, сначала отправившись в Великобританию, которая является ближайшим союзником США, продемонстрировав полную солидарность в рамках "Большой семерки", а затем присоединившись к саммиту с руководством ЕС и саммиту НАТО, и встретившись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он считает, что в итоге Байден смог передать Путину свое послание, а Путин смог повысить уровень России на мировой арене.