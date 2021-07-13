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Эксперт: Азербайджан смог поднять авторитет и влияние Движения неприсоединения

Эксперт: Азербайджан смог поднять авторитет и влияние Движения неприсоединения "Движение неприсоединения является очень авторитетной и мощной силой, которая объединяет страны, не примыкает к тем или иным военным блокам и реализует самостоятельную политику. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения – признание авторите
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 13:25
Эксперт: Азербайджан смог поднять авторитет и влияние Движения неприсоединения

"Движение неприсоединения является очень авторитетной и мощной силой, которая объединяет страны, не примыкает к тем или иным военным блокам и реализует самостоятельную политику. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения – признание авторитета и уважения Баку как одного из современных политических центров". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, Азербайджан сегодня значительно упрочил свой авторитет в современном мире, восстановив территориальную целостность и добившись победы во II Карабахской войне: "Сейчас идет процесс восстановления освобожденных территорий. Вес и сила Азербайджана велики. Это страна, которая проводит самостоятельную внешнюю политику без оглядки на кого бы то ни было. Это очень важно, потому что таких стран очень мало. Поэтому Азербайджан сегодня и стоит во главе Движения неприсоединения и смог поднять авторитет и влияние этой организации".

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan managed to raise influence of Non-Aligned Movement

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