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Экс-глава МИД Румынии: События в регионе Южного Кавказа дают надежду для оптимизма

Экс-глава МИД Румынии: События в регионе Южного Кавказа дают надежду для оптимизма Недавние события в регионе Южного Кавказа дают надежду для оптимизма.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 14:05
Экс-глава МИД Румынии: События в регионе Южного Кавказа дают надежду для оптимизма

Недавние события в регионе Южного Кавказа дают надежду для оптимизма.

Как передает Report, об этом сказал бывший министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на панельных обсуждениях "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция".

Он напомнил, что три страны этого региона являются членами ОЧЭС и вносят свой вклад в эту организацию.

"Я вдохновлен тем, что услышал от президента и замминистра иностранных дел. Надеюсь, что Азербайджан и Армения найдут решение и смогут нормализовать свои отношения", заявил Лазар Команеску.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın sabiq XİN rəhbəri: “Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələr ümid yaradır”

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