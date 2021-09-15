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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 21:03
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД страны.

В ходе встречи стороны обсудили безопасность в регионе, в том числе процесс делимитации границ, открытие коммуникаций, инфраструктурные проекты и другие вопросы.

Министр проинформировал гостя о реализации трехстороннего заявления и подчеркнул, что направленное на обострение ситуации поведение и безосновательные претензии Армении являются неприемлемыми.

В свою очередь, Т.Клаар напомнил, что Евросоюз выступает с позиции обеспечения мира, развития и благополучия в регионе. По его словам, ЕС готов оказать для этого соответствующую поддержку.

Участники встречи также обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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