Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения, которые являются непостоянными членами Совета безопасности ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения и непостоянными членами Совета безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД, встреча состоялась в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Участники встречи провели обмен мнениями касательно вопросов, стоящих на повестке Совета безопасности и имеющих особое значение для Движения неприсоединения.

Стороны обсудили борьбу против терроризма и других вызовов, в том числе соблюдение принципов справедливости и международных норм. Была подчеркнута необходимость демонстрации членами Движения неприсоединения единства и солидарности в этом направлении.

В ходе встречи было отмечено успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также выражено одобрение инициативе президента Ильхама Алиева в связи с борьбой против COVID-19.