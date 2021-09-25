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Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения

Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения, которые являются непостоянными членами Совета безопасности ООН.
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 20:18
Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постпредами в ООН стран-членов Движения неприсоединения и непостоянными членами Совета безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД, встреча состоялась в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Участники встречи провели обмен мнениями касательно вопросов, стоящих на повестке Совета безопасности и имеющих особое значение для Движения неприсоединения.

Стороны обсудили борьбу против терроризма и других вызовов, в том числе соблюдение принципов справедливости и международных норм. Была подчеркнута необходимость демонстрации членами Движения неприсоединения единства и солидарности в этом направлении.

В ходе встречи было отмечено успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также выражено одобрение инициативе президента Ильхама Алиева в связи с борьбой против COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qoşulmama Hərəkatı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri ilə görüşüb

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