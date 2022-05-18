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Джейхун Байрамов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 19:52
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил Султана Раева с избранием на пост генерального секретаря ТЮРКСОЙ. Он подчеркнул важность, которую Азербайджан придает сотрудничеству с Международной организацией тюркской культуры.

Генсек Султан Раев выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку его кандидатуры.

Стороны также обменялись мнениями о праздновании 30-летия ТЮРКСОЙ в следующем году, активном сотрудничестве Азербайджана с организацией, работе по продвижению общей культуры тюркских народов и другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov TÜRKSOY-un Baş katibi ilə görüşüb

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