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Джейхун Байрамов: Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира

Джейхун Байрамов: Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира После окончания почти тридцатилетнего вооруженного конфликта и обязательством обоих государств взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность своих границ, Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 19:02
Джейхун Байрамов: Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира

После окончания почти тридцатилетнего вооруженного конфликта и обязательством обоих государств взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность своих границ, Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Министр отметил, что после окончания вооруженного конфликта на основании Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, несмотря на страдания, лишения и разрушения, которым подвергся азербайджанский народ в течение многих лет в период 30-летней военной оккупации, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией: "Завершение конфликта открывает возможности и реальные перспективы для укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество".

"Обе стороны ведут переговоры по тексту двустороннего соглашения, которое сформирует рамки межгосударственных отношений, основанных на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ друг друга. За последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе помогли сторонам лучше понять основные проблемы и сузить круг разногласий по некоторым вопросам", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Peace within reach for Armenia and Azerbaijan for first time, says Bayramov
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan və Azərbaycan üçün ilk dəfə olaraq sülh əlçatandır"

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