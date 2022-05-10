Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов

«Еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении основные принципы мирного договора. Армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах нет ничего неприемлемого для них».

«Еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении основные принципы мирного договора. Армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах нет ничего неприемлемого для них».

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Затем появились сообщения о том, что Армения на предложенные Азербайджаном пять предложений представила шесть. Вероятно, все видели документ армянской стороны, потому что они распространили его в открытой форме. Однако, глядя на документ, нельзя сказать, что это является предложением. Когда был представлен этот документ, армянская сторона назвала это реакцией на предложения Азербайджана», - подчеркнул министр.