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Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов

Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов «Еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении основные принципы мирного договора. Армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах нет ничего неприемлемого для них».
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 11:51
Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов

«Еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении основные принципы мирного договора. Армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах нет ничего неприемлемого для них».

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Затем появились сообщения о том, что Армения на предложенные Азербайджаном пять предложений представила шесть. Вероятно, все видели документ армянской стороны, потому что они распространили его в открытой форме. Однако, глядя на документ, нельзя сказать, что это является предложением. Когда был представлен этот документ, армянская сторона назвала это реакцией на предложения Азербайджана», - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov comments on Armenia's six-point proposal to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanın Azərbaycana 6 bəndlik təklif verməsinə münasibət bildirib

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