Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Турции с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча состоялась на полях Дипломатического форума в Анталье.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, находящихся на повестке дня двустороннего сотрудничества, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.