Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОИС подготовку к саммиту в следующем году

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха, находящимся с визитом в нашей стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что на встрече были обсуждены текущая повестка дня сотрудничества и перспективы взаимоотношений между Азербайджаном и ОИС, вопросы подготовки к саммиту ОИС в следующем году и другим мероприятиям высокого уровня, а также планы нашей страны в этом контексте и текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество с организацией. Генеральный секретарь отметил, что открытие в Баку Центра труда организации в рамках 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) будет способствовать дальнейшему развитию отношений в рамках организации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.