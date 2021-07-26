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Глава МИД Азербайджана: Не наблюдаем от Армении ответных шагов на наши предложения

Глава МИД Азербайджана: Не наблюдаем от Армении ответных шагов на наши предложения К сожалению, мы пока не наблюдаем ответных шагов на наши важными предложения о мире от армянской стороны.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 14:46
Глава МИД Азербайджана: Не наблюдаем от Армении ответных шагов на наши предложения
Джейхун Байрамов
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"К сожалению, мы пока не наблюдаем ответных шагов на наши предложения о мире от армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

"Я проинформировал коллегу о факте продолжавшейся 30 лет оккупации со стороны Армении и о завершении этой оккупации в результате Отечественной войны и восстановлении международного права. Я также предоставил информацию о системных шагах Азербайджана в направлении мира, очищении региона от мин, создания там условий для проживания и реконструкционных работ.

Я рассказал о шагах азербайджанской стороны в направлении нормализации отношений между с Арменией, предложении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ между республиками", - отметил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: "Ermənistandan təkliflərimizə qarşı heç bir addım görmürük"
Версия на английском языке Azerbaijani FM: We don't see any reciprocal steps from Armenia to peace proposals

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