Глава МИД Азербайджана: Не наблюдаем от Армении ответных шагов на наши предложения

"К сожалению, мы пока не наблюдаем ответных шагов на наши предложения о мире от армянской стороны".
Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.
"Я проинформировал коллегу о факте продолжавшейся 30 лет оккупации со стороны Армении и о завершении этой оккупации в результате Отечественной войны и восстановлении международного права. Я также предоставил информацию о системных шагах Азербайджана в направлении мира, очищении региона от мин, создания там условий для проживания и реконструкционных работ.
Я рассказал о шагах азербайджанской стороны в направлении нормализации отношений между с Арменией, предложении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ между республиками", - отметил глава МИД.