Депутат: Резолюция ОИС - показатель поддержки справедливой позиции Азербайджана

"Принятие Организацией исламского сотрудничества четырех новых резолюций является показателем поддержки справедливой позиции Азербайджана". По сообщению Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева. Она отметила, что в период сложных и

"Принятие Организацией исламского сотрудничества четырех новых резолюций является показателем поддержки справедливой позиции Азербайджана".

По сообщению Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева.

Она отметила, что в период сложных и нестабильных геостратегических процессов Азербайджан сотрудничает со странами мира и международными организациями, углубляет связи, реализует ряд важных проектов.

"Организация исламского сотрудничества всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана. Принятие на сессии Совета министров иностранных дел организации четырех новых резолюций, касающихся армянской агрессии и Ходжалинского геноцида, является очередным дипломатическим успехом нашей страны”, - подчеркнула депутат.

Депутат отметила, что принятые резолюции сыграют большую роль в доведении до мировой общественности агрессивной и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, предотвращении лживой и клеветнической армянской пропаганды.

"Все это является результатом мудрой политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказала парламентарий.