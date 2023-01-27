О нас

Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути

Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране. Никому не под силу свернуть нас с верного пути.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 15:57
Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути

Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране. Никому не под силу свернуть нас с верного пути.

Об этом Report рассказал председатель комитета Милли Меджлиса (ММ) Тахир Миркишили.

По словам председателя комитета, те, кто спланировал и совершил это подлое нападение, должны знать, что государство и народ Азербайджана всегда боролись против сил, идентичность которых основана на предрассудках, невежестве и предательстве, и каждый раз побеждали.

В то же время Т.Миркишили призвал иранское правительство, которое закрывает глаза на деятельность некоторых сил, сеющих в Иране вражду и ненависть против нашей страны и народа, и попирает национальные и религиозные ценности, свернуть с этого пути.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MP: No one can turn us away from the way we know is right 
Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: "Heç kim bizi doğru bildiyimiz yoldan döndərə bilməyəcək"

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi