Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути

Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране. Никому не под силу свернуть нас с верного пути.

Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране. Никому не под силу свернуть нас с верного пути.

Об этом Report рассказал председатель комитета Милли Меджлиса (ММ) Тахир Миркишили.

По словам председателя комитета, те, кто спланировал и совершил это подлое нападение, должны знать, что государство и народ Азербайджана всегда боролись против сил, идентичность которых основана на предрассудках, невежестве и предательстве, и каждый раз побеждали.

В то же время Т.Миркишили призвал иранское правительство, которое закрывает глаза на деятельность некоторых сил, сеющих в Иране вражду и ненависть против нашей страны и народа, и попирает национальные и религиозные ценности, свернуть с этого пути.