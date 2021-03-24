Депутат: Инициативы президента Азербайджана принимаются в ООН на высоком уровне

”Усилия, предпринимаемые Азербайджаном в борьбе с коронавирусом в 2020 году и в этом году, высоко оцениваются в стране, регионе и на международной арене"

Усилия, предпринимаемые Азербайджаном в борьбе с распространением коронавируса в 2020 и в этом году, высоко оцениваются в стране, регионе и на международной арене".

Об этом Report сообщил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, член правления партии "Ени Азербайджан" Рашад Махмудов, комментируя принятие в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения резолюции "Обеспечение равной, разумной цены, своевременной и универсальной доступности вакцин против COVID-19".

По его словам, президент Ильхам Алиев еще в прошлом году выступил с глобальной инициативой в борьбе с COVID-19: "Глава государства подчеркнул важность международного сотрудничества в области справедливого распределения вакцины в мире и обеспечения ее доступности для каждого общества. Мысли президента Ильхама Алиева, вытекающие из его дальновидности, сегодня воспринимаются в ООН на самом высоком уровне. И это подтверждает, насколько Азербайджан занимает правильную позицию в борьбе с пандемией".

Депутат отметил, что увеличение влияния Азербайджана на международной арене и новые дипломатические успехи беспокоят Армению: "Резолюция была принята без учета каких-либо аргументов, высказанных представителем Армении на этом международном мероприятии. Инициативу по подготовке резолюции и проведению мероприятия выдвинул президент Азербайджана. Позиция, инициативы, выдвинутые главой нашего государства, сегодня поддерживаются и принимаются самыми влиятельными международными организациями".

Отметим, что 23 марта в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения была принята резолюция "Обеспечение равной, разумной цены, своевременной и универсальной доступности вакцин против COVID-19". В резолюции было уделено внимание негативному влиянию несправедливого и неравного распределения вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами на обеспечение прав человека и подчеркнуто, что это является одним из главных препятствий в полной ликвидации пандемии, а также в достижении целей, предусмотренных повесткой дня ООН в области устойчивого развития. В резолюции, подчеркивающей важность глобальной солидарности и многостороннего сотрудничества в преодолении пандемии, в частности, было отмечено значение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пандемии COVID-19, проведенной 3-4 декабря 2020 года по инициативе президента Азербайджанской Республики в качестве председателя Движения неприсоединения.