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Депутат Бундестага: Германия поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности и мира

Депутат Бундестага: Германия поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности и мира 1 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем комитета правовой политики Бундестага Германии Элизабет Винкельмайер-Бекер.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 21:53
Депутат Бундестага: Германия поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности и мира

1 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем комитета правовой политики Бундестага Германии Элизабет Винкельмайер-Бекер.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, в ходе Сахиба Гафарова выразила надежду, что нынешний визит внесет вклад в развитие отношений между нашими странами и парламентами. Она отметила, что Азербайджан и Германия, являются дружественными и партнерскими государствами, заинтересованы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Сахиба Гафарова подробно проинформировала противоположную сторону о ситуации в регионе, факторах, представляющих важное значение для перспектив мирного процесса, нормализации отношений, создания атмосферы доверия и установления мира между Азербайджаном и Арменией. Она позитивно оценила нейтральную позицию Германии на переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

До внимания делегации Германии было доведено, что Армения выступает с ложными и далекими от истины притязаниями, пытается неверно информировать международную общественность. Отмечалось, что сегодня некоторые круги на Западе выдвигают абсурдные утверждения о том, что Азербайджан якобы собирается напасть на Армению, однако ни одно из них не имеет под собой оснований. Спикер азербайджанского парламента также рассказала о разрушениях, совершенных армянами на оккупированных территориях Азербайджана, широкомасштабной восстановительно-созидательной работе, проводимой на этих землях после освобождения, программе Великого возвращения, а также выдвинутых Азербайджаном мирных инициативах. Она подчеркнула, что нет никаких препятствий для подписания мирного соглашения.

Председатель Милли Меджлиса также проинформировала делегацию Германии об азербайджанцах, изгнанных из Западного Азербайджана.

Элизабет Винкельмайер-Бекер, в свою очередь, сообщила о цели визита в регион. По ее словам, германская сторона выступает за подписание мирного соглашения и проведение переговоров по созданию атмосферы доверия. Председатель комитета Бундестага сказала, что Германия поддерживает Азербайджаном в вопросе мира и территориальной целостности, и отметила, что с точки зрения международного права Карабах всегда являлся территорией Азербайджана. Элизабет Винкельмайер-Бекер выразила надежду, что проводимые переговоры принесут положительной результат и появится возможность для подписания мирного соглашения между сторонами.

На встрече также состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами Азербайджана и Германии, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Almaniya Bundestaqının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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