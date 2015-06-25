Делегация Комитета Совета Европы против пыток посетила Азербайджан

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) посетила Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение ЕКПП, в ходе визита с 15 по 22 июня делегация с целью изучить состояние заключенных посетила пенитенциарные учреждения № 6 и №14, а также исправительное учреждение для несовершеннолетних в Баку. Были проведены встречи с министром юстиции Фикретом Мамедовым и старшими должностными лицами минюста, Пенитенциарной службы и Генеральной прокуратуры, а также Омбудсменом Эльмирой Сулеймановой.

По итогам визита делегация представила властям Азербайджана предварительные выводы по результатам наблюдения.