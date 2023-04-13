Делегация Азербайджана в Измире: Азербайджанцы желают победы Эрдогана в выборах

"Каждый азербайджанец желает, чтобы в выборах одержал победу действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган".

"Каждый азербайджанец желает, чтобы в выборах одержал победу действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган".

Как сообщает командированный в Измир сотрудник Report, об этом сказал руководитель находящейся с визитом в Турции азербайджанской делегации, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на встрече с губернатором Измира Явузом Селимом Кошгером.

На встрече приняли участие члены партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутаты Анар Искендеров, Азер Бадамов, член инспекционной комиссии ПЕА, депутат Малахат Ибрагимгызы, председатель Бинагадинской районной организации ПЕА Вюсал Исмайлов, а также турецкие депутаты.

А.Амирасланов подчеркнул, что Турция с первых дней 44-дневной Отечественной войны была рядом с Азербайджаном: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут выразил нам поддержку. Поэтому вновь выражаю благодарность президенту братской страны Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу".

Коснувшись предстоящих выборов, А.Амирасланов выразил уверенность что турецкий народ сделает верный выбор: "Каждый азербайджанец желает, чтобы в выборах одержал победу действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Под его руководством Турция развилась, превратилась в сильное и могущественное государство. Я уверен, что народ братской страны на выборах поддержит сделавшего Турцию сильной и ведущего ее к успеху Реджепа Тайипа Эрдогана".