Глава отдела Европейской внешнеполитической службы: Азербайджан важен для ЕС

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важной страной для Европейского союза".

Как сообщает Report со ссылкой на EurАctiv, об этом сказал глава отдела Европейской внешнеполитической службы по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства Дирк Шубель на конференции в Центре европейской политики.

Д.Шубель отметил роль Азербайджана для ЕС в контексте борьбы с антирадикализмом и контр-терроризмом.

В свою очередь директор Института Центральной Азии и Программы изучения шелкового пути Университета Джона Хопкинса Сванте Корнелл осудил отношение Еврокомиссии и Запада к Азербайджану, в частности к вопросу нагорно-карабахского конфликта. По его словам, с момента обретения независимости Азербайджана, эта страна делала шаги, чтобы стать частью современного мира, и что очень важно, этот принцип разделяли лидеры страны.

С.Корнелл также отметил различное отношение ЕС к Азербайджану и Армении, а также указал на некоторые признаки двойных стандартов.