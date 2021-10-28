Чавушоглу: В вопросе отношений с Арменией мы ведем консультации с Азербайджаном

“В вопросе отношений с Арменией мы ведем консультации с Азербайджаном”.

“В вопросе отношений с Арменией мы ведем консультации с Азербайджаном”.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью CNNTurk.

Глава МИД Турции заявил, что с армянской стороны поступают определенные положительные мессиджи в вопросе открытия границ и отметил, что в вопросах такого рода будут вестись консультации с Азербайджаном.

"Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинский и Зангиланский районы Азербайджана я встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы внимательно обсудили эти вопросы. С армянской стороны имеются положительные мессиджи. После конфликта Азербайджан предлагает подписание с Арменией мирного договора, однако Армения все еще не ответила на это положительно. Мы неоднократно заявляли, что в вопросах отношений с Арменией будем действовать сообща с Азербайджаном, и эта наша позиция остается неизменной", - отметил министр.