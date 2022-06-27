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Чавушоглу: Поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора

Чавушоглу: Поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора "Каспийские коридоры имеют особое значение. Развитие транспортных и логистических линий внесет значимый вклад в регион".
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 12:01
Чавушоглу: Поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора

"Каспийские коридоры имеют особое значение. Развитие транспортных и логистических линий внесет значимый вклад в регион".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

"Таким же образом мы хотим расширить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора. Надеюсь, что и тюркские государства внесут большой вклад в работу в этом направлении", - отметил глава МИД.

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Версия на английском языке FM: Turkiye supports normalization of relations with Armenia and opening of Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşması prosesini dəstəkləyirik"

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