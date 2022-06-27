Чавушоглу: Поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора

"Каспийские коридоры имеют особое значение. Развитие транспортных и логистических линий внесет значимый вклад в регион".

"Каспийские коридоры имеют особое значение. Развитие транспортных и логистических линий внесет значимый вклад в регион".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

"Таким же образом мы хотим расширить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы поддерживаем нормализацию отношений с Арменией и открытие Зангезурского коридора. Надеюсь, что и тюркские государства внесут большой вклад в работу в этом направлении", - отметил глава МИД.