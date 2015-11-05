Советник президента Грузии: Цель визита Ильхама Алиева в Грузию - углубление партнерства

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Цель официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию - углубление стратегического партнерства".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщил журналистам советник президента Грузии по внешним связям Тенгиз Пхаладзе в четверг, 5 ноября.

В настоящее время в Тбилиси проходит встреча И.Алиева с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Позже президенты двух стран сделают совместное заявление для СМИ.

"Как известно, Азербайджан является нашим стратегическим партнером, нас много что связывает. Главной задачей этого визита будет развитие наших проектов и последующее углубление стратегического партнерства… У нас достаточная многообразная тематика для обсуждения", - заявил Пхаладзе.

Стратегические отношения Грузии и Азербайджана охватывают сферы энергетики, транспорта, торговли и туризма, отметил советник.

Глава Азербайджана встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, а также с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.

По прибытию в Тбилиси И.Алиев уже возложил венок к мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии.

В ходе визита запланировано подписание Декларации об углублении сотрудничества в сферах политики, безопасности, торговли и экономики, транзита, культуры, а также образования и науки.

Президент Азербайджана также посетит грузинский район Марнеули (регион Квемо-Картли), где проживают этнические азербайджанцы.