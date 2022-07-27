Посол Великобритании ознакомился с работами по разминированию в Джебраиле

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Я посетил компанию Qaya Safety Solutions в Джебраиле и ознакомился с важными операциями по очистке от мин. Я также познакомился с сотрудниками, которые могут определить, где была установлена мина", - написал Шарп.