Посол Великобритании ознакомился с работами по разминированию в Джебраиле
Посол Великобритании ознакомился с работами по разминированию в ДжебраилеПосол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района.
Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.
"Я посетил компанию Qaya Safety Solutions в Джебраиле и ознакомился с важными операциями по очистке от мин. Я также познакомился с сотрудниками, которые могут определить, где была установлена мина", - написал Шарп.
Bu gün @SafeLaneGlobal-ın düşərgəsini və həmkar Qaya Safety Solutions şirkətini #Cəbrayıl-da ziyarət etdim və orda həyata keçirilən mühüm təmizləmə əməliyyatları ilə tanış oldum.