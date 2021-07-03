В ЕС обсудят итоги визита глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Южный Кавказ

Результаты визита глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Южный Кавказ будут обсуждены на заседании Совета по иностранным делам 12 июля.

Результаты визита глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Южный Кавказ будут обсуждены на заседании Совета по иностранным делам 12 июля.

Как передает Report, об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье под названием "Зачем нужна большая вовлеченность ЕС в Южном Кавказе".

Напомним, что министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску посетили Южный Кавказ 25-26 июня, чтобы выразить поддержку ЕС Азербайджану, Грузии и Армении в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится в декабре этого года.

“Сейчас мы готовимся к декабрьскому саммиту Восточного партнерства. В этом контексте три министра дали четкий сигнал о том, что Восточное партнерство является и останется инклюзивным форматом сотрудничества. Лидеры трех стран высоко оценили визит глав МИД Евросоюза. Они указали, что хотят более активного участия ЕС в регионе и подчеркнули свою готовность сотрудничать с ЕС в области регионального экономического развития и взаимодействия”, - отметил Боррель.