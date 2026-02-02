Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    БИГ: Доклад 1984 года подтверждает системное насилие против сикхской общины

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 17:06
    БИГ: Доклад 1984 года подтверждает системное насилие против сикхской общины

    Бакинская инициативная группа (БИГ) проанализировала исследование 1984 года о систематическом массовом насилии против сикхской общины в Индии.

    Как сообщает Report со ссылкой на БИГ, исследование "Who Are the Guilty?", совместно подготовленное двумя индийскими правозащитными организациями - Народным союзом за гражданские свободы (PUCL) и Народным союзом за демократические права (PUDR), представляет собой независимое расследование фактов.

    Документ анализирует события 31 октября 1984 года в Дели и окрестностях, когда против сикхов было совершено массовое насилие. В исследовании использованы интервью с выжившими, свидетелями, беженцами, сотрудниками полиции и политиками.

    Главный вывод - насилия были заранее спланированы и организованы силами индийского правительства.

    Пик насилия пришелся на 1–3 ноября 1984 года. По свидетельствам очевидцев, только в Дели были убиты более 1000 человек. В районах Трилокпури и Манголпури зафиксировано сотни убийств. Массовые грабежи, поджоги домов, магазинов, школ, а также изнасилования женщин свидетельствуют о масштабах трагедии. По разным данным, без крова осталось более 50 000 человек, тысячи семей потеряли кормильцев, сотни детей стали сиротами.

    Доклад подчеркивает системный характер этих событий и ответственность государственных органов, требуя независимого судебного расследования и наказания виновных. Несмотря на создание комиссий Мишра (1985) и Нанавати (2005), высокопоставленные чиновники и политики до сих пор не понесли ответственности за кровавые преступления против сикхов.

    Международные правозащитные организации охарактеризовали действия индийского правительства как "организованное массовое убийство на государственном уровне" (organized carnage), а доклад остается одним из ключевых документов по этой теме.

    В январе 2026 года по инициативе БИГ в Баку прошла международная конференция, по итогам которой представители сикхских общин из разных стран потребовали от правительства Индии прекратить преследования и признать совершенные массовые убийства.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu: Hindistanın Zikhlərə qarşı törətdiyi qanlı hadisələrə görə heç bir məmur cəzalandırılmayıb
    Baku Initiative Group reviews 1984 violence against Sikhs in India
