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Расим Мусабеков: Азербайджан сыграет значимую роль в энергобезопасности Европы

Азербайджан сыграет важную роль в энергобезопасности Европы

"Азербайджан сыграет значимую роль в обеспечении энергобезопасности Европы". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал член Милли Меджлиса Расим Мусабеков. 

По его словам, переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются: "Однако сотрудничество Азербайджана с ЕС не ограничивается одним соглашением. Представляющий большое значение для Европы проект TANAP почти завершается, проект TAP также запустят со следующего года". 

Депутат заявил, что если 6-ти странам-участницам программы "Восточное партнерство" выделено около 30 млрд евро, на реализацию Южного газового коридора - около 50 млрд евро: "Все это показывает, что Азербайджан представляет для Европы важное значение, Европа также сохраняет свою значимость для Азербайджана". 

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