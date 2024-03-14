Азербайджанский дипломат: Некоторые страны стремятся обеспечить свои коварные интересы в регионе

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, после чего ряд держав активизировали усилия для продвижения собственных интересов в регионе.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, после чего ряд держав активизировали усилия для продвижения собственных интересов в регионе.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель постпреда Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая на открытых дебатах "Содействие предотвращению конфликтов - усиление роли женщин и молодежи" в Совбезе ООН.

Мусаев отметил, что для установления прочного мира в регионе Армения должна начать строго соблюдать свои международные обязательства, отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и распространения дезинформации. Ереван также должен устранить ущерб, причиненный Азербайджану в результате военной агрессии и оккупации, и ответственно участвовать в процессе нормализации межгосударственных отношений, сказал он.

Дипломат напомнил, что международной общественности не удалось предотвратить агрессию Армении против Азербайджана в 90-х годах прошлого века и, как следствие, оккупацию азербайджанских территорий. Резолюции за номером 822, 853, 874 и 884 СБ ООН, единогласно принятые в 1993 году, не выполнялись на протяжении 27 лет, подчеркнул Мусаев.

"Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановил суверенитет и территориальную целостность, устранил угрозу насильственного сепаратизма. Теперь некоторые государства, закрывавшие глаза на грубые нарушения прав сотен тысяч вынужденных переселенцев, активизировали усилия для продвижения собственных коварных интересов в регионе", - сказал он.

Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение обеспечению мира и безопасности в регионе, а также полному, равноправному и значимому участию женщин и молодежи в этом процессе: "Мы гордимся вкладом азербайджанских женщин в миротворческую деятельность ООН, и процессы разминирования и развития в постконфликтный период".