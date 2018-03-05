Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский деловой центр откроется в Астрахани в апреле.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин на встрече с членом Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президентом общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России" Мехрибан Садыговой.

"Мы ждём в апреле в гости большую делегацию из Баку, которая примет участие в открытии в Астрахани Азербайджанского делового центра, - заявил А.Жилкин. – Этот центр станет удобной площадкой для переговоров бизнесменов, проведения презентаций, заключения выгодных сделок, реализации гуманитарных проектов между нашими странами".

По словам астраханского губернатора, азербайджанские общественные организации вносят "немалую лепту в укрепление деловых и гуманитарных связей, которые за многие годы установились с нашим ближайшим соседом по Каспию – Азербайджаном".