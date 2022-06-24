В Европе прошли встречи со структурами ЕС, НАТО и ООН по минной проблеме в Азербайджане

Азербайджанская делегация в составе Самира Поладова из Агентства по разминированию (ANAMA), Султана Гаджиева из Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, Джафара Гусейнзаде и Вугара Гурбано

Азербайджанская делегация в составе Самира Поладова из Агентства по разминированию (ANAMA), Султана Гаджиева из Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, Джафара Гусейнзаде и Вугара Гурбанова из Министерства иностранных дел 20-24 июня совершила рабочий визит в Бельгию и Швейцарию.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась серия встреч азербайджанской делегации с представителями ряда структур Евросоюза и государств-членов ЕС, официальными лицами Бельгии и Швейцарии, соответствующими структурами НАТО и ООН.

Основной целью встреч было проведение обсуждений относительно минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана и ее препятствии в восстановлении этих территорий, а также возвращении бывших вынужденных переселенцев.

На встречах была предоставлена подробная информация о минной проблеме Азербайджана, обсуждены текущие и будущие возможности сотрудничества.