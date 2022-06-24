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В Европе прошли встречи со структурами ЕС, НАТО и ООН по минной проблеме в Азербайджане

В Европе прошли встречи со структурами ЕС, НАТО и ООН по минной проблеме в Азербайджане Азербайджанская делегация в составе Самира Поладова из Агентства по разминированию (ANAMA), Султана Гаджиева из Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, Джафара Гусейнзаде и Вугара Гурбано
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 19:07
В Европе прошли встречи со структурами ЕС, НАТО и ООН по минной проблеме в Азербайджане

Азербайджанская делегация в составе Самира Поладова из Агентства по разминированию (ANAMA), Султана Гаджиева из Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, Джафара Гусейнзаде и Вугара Гурбанова из Министерства иностранных дел 20-24 июня совершила рабочий визит в Бельгию и Швейцарию.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась серия встреч азербайджанской делегации с представителями ряда структур Евросоюза и государств-членов ЕС, официальными лицами Бельгии и Швейцарии, соответствующими структурами НАТО и ООН.

Основной целью встреч было проведение обсуждений относительно минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана и ее препятствии в восстановлении этих территорий, а также возвращении бывших вынужденных переселенцев.

На встречах была предоставлена подробная информация о минной проблеме Азербайджана, обсуждены текущие и будущие возможности сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan holds meetings with EU, NATO and UN agencies on mine threat
Версия на азербайджанском языке Avropada Aİ, NATO və BMT qurumları ilə Azərbaycanda mina probleminə dair görüşlər keçirilib

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