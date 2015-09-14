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    ​Азербайджан вышел из Парламентской ассамблеи "Евронест"

    В случае применения санкций в отношении ответственных лиц Азербайджана, Кабмину поручено ввести запрет на въезд членов Европарламента в Азербайджан

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В конце сегодняшнего внеочередного спецзаседания Милли Меджлиса приняли постановление в знак протеста резолюции Европарламента против Азербайджана.

    Как сообщает Report, в постановлении отмечается, что принятая Европарламентом 10 сентября 2015 года резолюция крайне оскорбительна.

    Было решено прекратить участие азербайджанской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи "Евронест" и приостановить деятельность в данной структуре.

    В случае применения санкций в отношении ответственных лиц Азербайджана, Кабмину поручено ввести запрет на въезд членов Европарламента в Азербайджан.  

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