Заместитель генсека Совета Европы: "Азербайджан - важная для нас страна-участница"

"В первую очередь, должна отметить, что считаю для себя честью приехать в Азербайджан. Азербайджан – важная для нас страна-участница. Наше молодое, динамичное, демократическое государство. Страна, расположенная в этом регионе Европы. А также ведущее государство, в котором обсуждается тема межкультурного диалога. Также хочу отметить, что выступление здесь, на этом Форуме, большая гордость для меня".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони в Баку на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"Я хочу выразить признательность правительству Азербаджана не только за проведение этого мероприятия, но и, в целом, за организацию "Бакинского процесса". Действительно, разделяя мысль предыдущего докладчика, хочу отметить, что "Бакинский процесс" стал уже историей успеха. Этот процесс направлен на образование. Он является прекрасной возможностью для обмена опытом, знаниями между специалистами в области межкультурного диалога. Как вам известно, сегодня я представляю Совет Европы. Совет Европы работает в сфере межкультурного диалога, мы и дальше будем стремиться к большим достижениям.

Мы благодарны этому процессу. Почему? Потому что подход с позиции межкультурного диалога крайне важен. Этот подход характерен для нашего современного сложного мира", - заявила Баттаини-Драгони.

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони сказала, что поощрение межкультурного диалога - не сиюминутное событие. Это - нескончаемый вызов. Отметив, что мы ответственны за превращение диалога в действие, заместитель генерального секретаря сказала:

"Межкультурный диалог, социальная инклюзивность, а также защита прав меньшинств очень важны. В итоге прогресс будет обеспечен на основе политической воли. Мы убеждены в этом. Уважаемый господин Президент, благодаря Вам мы чувствуем сильное лидерство и политическую волю, и это может вести нас вперед в реализации наших планов. Необходимо отметить, что мы должны сохранять нашу веру и ценности. Мы должны построить диалог для мира, проявить добрую волю, основанную на достоинстве и взаимном уважении. Это - оценка нашей деятельности. "Бакинский процесс" посвящен именно этому".