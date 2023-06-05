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Азербайджан принял участие в заседании Военного комитета НАТО по энергетической безопасности

Азербайджан принял участие в заседании Военного комитета НАТО по энергетической безопасности 5 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в рамках Военного комитета, высшей военной структуры альянса, впервые состоялась встреча в расширенном формате с партнерами по энергетической безопасности.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 17:06
Азербайджан принял участие в заседании Военного комитета НАТО по энергетической безопасности

5 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в рамках Военного комитета, высшей военной структуры Альянса, впервые состоялась встреча в расширенном формате с партнерами по энергетической безопасности.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджана при НАТО.

Отмечено, что на заседании комитета член правления Центра анализа международных отношений, доктор философии Эсмира Джафарова, представляющая нашу страну, выступила с презентацией об успешной энергетической политике Азербайджана, а также вкладе в энергетическую безопасность в глобальном и региональном плане. В рамках визита в штаб-квартиру НАТО представитель Азербайджана также провела двусторонние встречи с руководством отдела климатической и энергетической безопасности международного секретариата НАТО и Центра НАТО по энергетической безопасности, расположенного в Вильнюсе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan NATO Hərbi Komitəsinin enerji təhlükəsizliyi iclasında iştirak edib

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