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    Посольство Азербайджана приняло участие в благотворительном мероприятии в Астане

    Всего на благотворительном дипломатическом рождественском базаре было собрано 105 тыс. долларов

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Казахстане приняло участие в благотворительном дипломатическом рождественском базаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, базар был организован Клубом супруг иностранных послов в Казахстане.

    Участники мероприятия представили на продажу сувениры и прочие предметы, имеющие отношение к странам-участникам выставки.

    Всего было собрано более 105 тыс. долларов. По итогам благотворительной акции было принято решение о поддержке 52 проектов. Помощь будет направлена в различные детские дома и школы-интернаты.

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