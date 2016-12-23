Посольство Азербайджана приняло участие в благотворительном мероприятии в Астане

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Казахстане приняло участие в благотворительном дипломатическом рождественском базаре.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, базар был организован Клубом супруг иностранных послов в Казахстане.

Участники мероприятия представили на продажу сувениры и прочие предметы, имеющие отношение к странам-участникам выставки.

Всего было собрано более 105 тыс. долларов. По итогам благотворительной акции было принято решение о поддержке 52 проектов. Помощь будет направлена в различные детские дома и школы-интернаты.