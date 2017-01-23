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    Азербайджан предложил Ирану помощь в ликвидации последствий обрушения многоэтажного здания в Тегеране

    Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджан предложил Ирану помощь в ликвидации последствий обрушения многоэтажного здания в Тегеране 19 января.

    Как сообщает Report, об этом  заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на встрече с азербайджанскими пожарными, пришедшими в посольство для выражения соболезнований.

    По его словам, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров сразу же после происшествия выразил готовность оказать как техническую помощь Ирану, так и в отправке живой силы.

    Посол Ирана поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку и выразил уверенность, что азербайджано-иранские отношения будут развиваться и впредь.

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