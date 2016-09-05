Азербайджан подтвердил участие своих наблюдателей за выборами в Госдуму РФ

Баку. 5 Сентября. REPORT.AZ/ Организаторы выборов из Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Боливии, Ирака подтвердили своё желание участвовать в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы РФ.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.

Ранее ЦИК направил приглашения для участия в международном наблюдении за выборами в Госдуму седьмого созыва своим коллегам-организаторам выборов из более чем 40 стран.

"Белоруссия подтвердила — два члена ЦИК у них приедут. Будет представлена избирательная комиссия Азербайджана", — сообщил Лихачев, курирующий в ЦИК вопросы международного взаимодействия.